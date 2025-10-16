1 órája
Itt vannak a nagyszabású rendőrségi akció vasi eredményei: hihetetlen, de nem volt ittas sofőr
Már megint a biztonsági öv használatának a hiánya volt a legfőbb probléma Vas vármegyében.
Rendőrségi akció zajlott Vas vármegyében
Forrás: Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Az elmúlt héten zajlott az európai szintű, ROADPOL "Focus on the road" fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melyhez a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott - tájékoztatott a rendőrségi akcióról Vas Vármegyei rendőr-főkapitányság.
Rendőrségi akció vasi eredményei
Mint a bejegyzésben írják, az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 36 esetben jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 158 emberrel szemben intézkedtek. A héten pedig a vasvári egyenruhások finn módszeres ellenőrzést tartottak a rendőrkapitányság területén. Összesen 52 gépkocsivezetőt ellenőriztek, és mindenkinél negatív értéket jelzett az alkoholszonda.
Kérnek mindenkit, hogy a balesetek elkerülésének érdekében tartsák be a szabályokat, hogy mindenki hazaérjen!
Hozzáteszik: hasonló akciók a jövőben is rendszeresen várhatók megyénkben.
