Itt vannak a nagyszabású rendőrségi akció vasi eredményei: hihetetlen, de nem volt ittas sofőr

Az elmúlt héten zajlott az európai szintű, ROADPOL "Focus on the road" fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melyhez a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott - tájékoztatott a rendőrségi akcióról Vas Vármegyei rendőr-főkapitányság.

Rendőrségi akció zajlott Vas vármegyében

Forrás: Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Rendőrségi akció vasi eredményei

Mint a bejegyzésben írják, az ellenőrzés ideje alatt az egyenruhások a menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat miatt 36 esetben jártak el. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 158 emberrel szemben intézkedtek. A héten pedig a vasvári egyenruhások finn módszeres ellenőrzést tartottak a rendőrkapitányság területén. Összesen 52 gépkocsivezetőt ellenőriztek, és mindenkinél negatív értéket jelzett az alkoholszonda.

Kérnek mindenkit, hogy a balesetek elkerülésének érdekében tartsák be a szabályokat, hogy mindenki hazaérjen!