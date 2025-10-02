Vádemelés
2 órája
Elhagyta a rendszámát, papírcetlikkel oldotta meg a pótlást a vasi nő
A rendőrök nem díjazták az ötletet.
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint elveszítette a gépkocsija rendszámát, ezért 2024 októberében egy használaton kívüli másik autó rendszámtábláját szerelte fel az autóra, majd az idegen rendszám eltérő karakterei helyére egy papírlapot ragasztott és arra ráírta az eredeti rendszám karaktereit.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
