Napok óta retteg a családja - László, bárhol vagy, gyere haza!

Retteg a családja, hétfő óta bizonytalanságban élő a vasi apa családja és hozzátartozói. Mint ismert, a 31 éves férfi október 20-án este 11 óra körül a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott és azóta életjelet nem ad magáról, érzelmileg instabil állapotban lehet. A rendőrség elrendelte a körözését, kórházban nincs, de eddig semmilyen információ nem érkezett a hollétéről. A körözést elrendelő szerv a Vasvári Rendőrkapitányság.

Napok óta retteg a családja, hol lehet László

Forrás: VN

- Hétfő óta továbbra nem tudok semmit szeretett testvéremről - mondta a vaol.hu-nak csütörtökön este Pálfi-Lukóczki Edina, László testvére. - Sok helyszínt felkerestünk, de nem jártunk szerencsével. Már, már azt hisszük, testvérem megijedhetett, és emiatt bujkál. Bárki, aki mindezt olvassa és találkozik vele, jelezze neki nagyon szeretjük, és várjuk haza!

Retteg a családja - A testvér egy szívhez szóló üzenetet is kitett

Üzenet Lászlónak a családtól és mindenkitől, aki szereti: Laci, mindannyian nagyon szeretünk és várunk haza! Anyukád, testvéreid, Dóri, Abi , Dani, barátaid – mindenki, aki ismer és szeret – érted aggódik.

Nem haragszunk semmiért, csak azt szeretnénk, ha újra velünk lennél. Nagyon hiányzol mindannyiunknak. Tudnod kell, hogy nem vagy egyedül, és bárhol is vagy, minden percben veled vagyunk gondolatban és egyfolytában keresünk . Mindenki aki ismer és aki nem az is. Nem adjuk fel minden követ megmozgatunk. Gyere haza, Laci – szeretünk, és várunk tárt karokkal!