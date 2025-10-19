október 19., vasárnap

Nándor névnap

Baleset

1 órája

Robbanás rázta meg Bécset - Egy ember súlyosan megsérült

Szerda délelőtt végeztek javítási munkálatokat egy áramelosztóban Bécsben, amikor a robbanás történt a munkaterületen. Az Kronen Zeitung információi szerint egy 21 éves munkás súlyosan megsérült.

robbanás
Robbanás Bécsben: egy munkás súlyosan megsérült.
Forrás: Kronen Zeitung

Robbanás Bécsben:

A rendőrség tájékoztatása szerint a kiérkező rendőrök és mentők azonnal ellátták a sérültet, akit aztán mentőhelikopter szállított kórházba. Súlyos égési sérüléseket szenvedett - tájékoztatott Anna Gutt rendőrségi szóvivő, és Daniel Melcher, a bécsi mentőszolgálat szóvivője.

Egy másik helyszínen tartózkodó munkás könyebb sérülésekkel megúszta a bécsi robbanást, őt rövid kórházi tartózkodás után hazaengedték. A sűrű füst miatt a tűzoltókat is a helyszínre rendelték, nagy riadalmat keltett a robbanás Bécsben, az érintett utcákat is átmenetileg lezárták. A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit.

 

