Roller és motor ütközött, két ember megsérült a balesetben Szombathelyen - fotók

Szombaton kora este egy Kukirin G2 rollerrel haladt egy fiú Szombathelyen, a Thököly utcában a járdán a Kiskar utca irányába. A rolleres a Bejczy utca kereszteződésében körülnézés és lassítás nélkül a járdáról lehajtott a gyalogátkelőhelyen az útra a bokrok mögül, ahol összeütközött egy a Bejczy utcában érkező Yamaha motorral. A 18 év alatti rolleresen semmiféle védőfelszerelés nem volt, ezért megsérült a balesetben, a mentők kórházba szállították. Kivizsgálásra szintén kórházba vitték a Yamaha motor vezetőjét is.