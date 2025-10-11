Baleset
Roller és motor ütközött, két ember megsérült a balesetben Szombathelyen - fotók
A 18 év alatti rolleresen semmiféle védőfelszerelés nem volt.
Fotó: Horváth Istvánné
Szombaton kora este egy Kukirin G2 rollerrel haladt egy fiú Szombathelyen, a Thököly utcában a járdán a Kiskar utca irányába. A rolleres a Bejczy utca kereszteződésében körülnézés és lassítás nélkül a járdáról lehajtott a gyalogátkelőhelyen az útra a bokrok mögül, ahol összeütközött egy a Bejczy utcában érkező Yamaha motorral. A 18 év alatti rolleresen semmiféle védőfelszerelés nem volt, ezért megsérült a balesetben, a mentők kórházba szállították. Kivizsgálásra szintén kórházba vitték a Yamaha motor vezetőjét is.
