Baleset

1 órája

Súlyos rollerbaleset történt, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - fotó

Szörnyű baleset rázta meg a Fejér vármegyei Dunaújvárost szombaton délelőtt.

Súlyos baleset történt szombaton délelőtt Dunaújvárosban, amikor egy rolleres és egy biciklis ütközött. A rolleres olyan súlyosa megsérült a balesetben, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Társportálunk a duol.hu érdeklődésére a rendőrség részletezte a baleset körülményeit. Mint beszámolójukból kiderült, szombaton 10 óra körül Dunaújvárosban, a Köztársaság utcában a Szórád Márton utca irányából az Aranyvölgyi utca felé közlekedett egy 25 éves dunaújvárosi férfi elektromos mobilitási eszközzel. Ekkor összeütközött a Kondor Béla utca felől a Derkovits utca irányába, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kerékpárját hajtva átkelő 14 éves dunaújvárosi fiatallal. Az Országos Mentőszolgálat elárulta, hogy a biciklist könnyebb sérülésekkel földi úton, míg a rollerest mentőhelikopterrel szállították a kórházba. 

Rollerbaleset helyszínére érezett mentőhelikopter Dunaújvárosban
Szombathelyen is volt súlyos rollerbaleset az elmúlt hetekben:

Két hete írtunk egy súlyos rollerbalesetről, ami Szombathelyen történt. A Rohonci úton haladt egy Ford személyautó, a sofőr a Bem József utca kereszteződése előtti gyalogátkelőhelynél megállt és lemondott az elsőbbségéről, mert egy rolleres fiatal nőt át akart engedni az utat keresztező bicikliúton, ahol egyébként elsőbbségadás kötelező tábla van kitéve a kétkerekűeknek. A rolleres elindult, de ugyanekkor a Rohonci úton a belső sávban egy Renault személyautó érkezett, aminek a vezetője elhajtott az álló Ford mellett, majd ütközött az úton áthaladó rolleressel. A rolleres 21 éves nő a balesetben töréses, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Győrben meghalt egy rolleres:

A rendőrség a kisalfold.hu érdeklődésére arról tájékoztatta a portált, hogy szeptember 18-án 3 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy Győrben a Régi Szentiváni úton, a Hecsei út irányából a Fehérvári út felé közlekedett egy fiatal férfi személygépkocsijával. Haladása során - eddig tisztázatlan körülmények között -  frontálisan ütközött egy ellenkező irányban közlekedő, győri lakos által vezetett elektromos rollerrel. A baleset során a rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Mint kiderült, a győri rolleres, egy 30 év körüli férfi volt, akit a helyszínen megpróbáltak újraéleszteni, de nem sikerült. 

 

 

