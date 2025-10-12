Rendőr szeme láttára vágódott egy autónak a száguldozó fiatal rolleres - videó

Egyre többen használnak rollert a minennapi közlekedésük során, az elektromos eszköz térdhódításával pedig egyenesen arányosan nőnek a balesetek számai is. Lassan már nem telik el nap, hogy ne történne rollerbaleset az országban. Ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett videója mutat be egy újabb hasonló esetet, melynek még egy rendőr is szemtanúja volt.

Fittyet hányt a KRESZ-szabályra a rolleres, belevágódott egy autóba

A térfigyelő kamera rögzítette, hogy a 18 éves száguldozó október 7-én délelőtt Kiskunhalason, a Széchenyi utcai szervizúton suhant, amikor egy kereszteződéshez ért. Jól látható, hogy egy elsőbbségadás kötelező tábla van kihelyezve a rolleresnek, aki vagy nem ismerte ezt a jelzést, vagy épp nagyon sietett, ezért megállás nélkül repesztett tovább. Ám nem volt jó ötlet, mert éppen elkanyarodott egy piros kocsi, amibe teljes erővel beleütközött. Bár nem volt rajta bukósisak, a balesetben szerencsére senki nem sérült meg, ám a sietős fiatal a gyanú szerint bódult állapotban volt.

