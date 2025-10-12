október 12., vasárnap

Közlekedés

Rendőr szeme láttára vágódott egy autónak a száguldozó fiatal rolleres - videó

Címkék#rollerbaleset#roller#videó

Ráadásul utólag kiderült, nem csoda, hogy nem vette észre a közlekedési táblát a rolleres, ugyanis bódult állapotban hajtott.

Vaol.hu

Egyre többen használnak rollert a minennapi közlekedésük során, az elektromos eszköz térdhódításával pedig egyenesen arányosan nőnek a balesetek számai is. Lassan már nem telik el nap, hogy ne történne rollerbaleset az országban. Ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség Facebook-oldalán közzétett videója mutat be egy újabb hasonló esetet, melynek még egy rendőr is szemtanúja volt. 

Fittyet hányt a KRESZ-szabályra a rolleres, belevágódott egy autóba
Fittyet hányt a KRESZ-szabályra a rolleres, belevágódott egy autóba
Forrás: Facebook/rendőrség

Rolleres vágódott neki egy autónak - az egészet felvette a kamera

A térfigyelő kamera rögzítette, hogy a 18 éves száguldozó október 7-én délelőtt Kiskunhalason, a Széchenyi utcai szervizúton suhant, amikor egy kereszteződéshez ért. Jól látható, hogy egy elsőbbségadás kötelező tábla van kihelyezve a rolleresnek, aki vagy nem ismerte ezt a jelzést, vagy épp nagyon sietett, ezért megállás nélkül repesztett tovább. Ám nem volt jó ötlet, mert éppen elkanyarodott egy piros kocsi, amibe teljes erővel beleütközött. Bár nem volt rajta bukósisak, a balesetben szerencsére senki nem sérült meg, ám a sietős fiatal a gyanú szerint bódult állapotban volt.

Szombaton két súlyos rollerbaleset is történt a Dunántúlon

Szombaton két rollerbalesetről is beszámoltunk, mindkettő súlyos sérülésekkel végződött. Az egyik Szombathelyen történt, a másik pedig Dunaújvárosban, utóbbi olyan súlyos volt, hogy mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

A szombathelyi Fő téren is száguldoznak rolleresek

Szeptember elején írtunk arról, hogy egy csapat rolleres száguldott végig Szombathely Fő terén. Az esetről videófelvétel is készült, amit aztán a Szombathelyen láttam elnevezésű Facebook-csoportban meg is osztottak. A videó leírásában hangsúlyozzák: felesleges vitát nyitni, jelenlegi szabályozás szerint TILOS, amit itt látunk. Ennek kapcsán vitát nem is igen nyitottak a hozzászólók, leginkább a városvezetést és a rendőrséget tették felelőssé a látottakért, és persze a rollereseket sem kímélték. 

 

 

