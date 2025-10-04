október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Sokkoló fotók! Autó csapódott egy villanyoszlopnak

Címkék#horrorbaleset#Gyenesdiás#áramtalanít#baleset#villanyoszlop

Villanyoszlopnak csapódott egy Audi Gyenesdiáson pénteken nem sokkal éjfél után. Sokkoló fotókat tett közzé a Zaol.

Vaol.hu

A tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek a 71-es főúton Gyenesdiáson, a Kossuth Lajos utcában éjjel történt balesethez. A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Sokkoló fotók készültek a balesetről

sokkoló fotók
Sokkoló fotók készültek a zalai horrorbalesetről
Forrás: zaol.hu

A zaol.hu megtudta, egy Audi 20 éves férfi sofőrje feltehetően elaludt a volánnál és villanyoszlopnak ütközött. A sofőr és a járműben utazó további két 20 éves férfi könnyebben sérült.

A baleset helyszínén készült sokkoló fotók, IDE kattintva érhetők el>>

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu