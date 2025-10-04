Sokkoló fotók! Autó csapódott egy villanyoszlopnak

A tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek a 71-es főúton Gyenesdiáson, a Kossuth Lajos utcában éjjel történt balesethez. A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Sokkoló fotók készültek a balesetről.

Sokkoló fotók készültek a zalai horrorbalesetről

Forrás: zaol.hu

A zaol.hu megtudta, egy Audi 20 éves férfi sofőrje feltehetően elaludt a volánnál és villanyoszlopnak ütközött. A sofőr és a járműben utazó további két 20 éves férfi könnyebben sérült.

