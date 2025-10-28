Baleset
1 órája
Súlyos autóbaleset Ausztriában: mentőhelikopter is érkezett - fotók
Hétfő délután súlyos baleset történt egy teherautó és egy személyautó között Steinerkirchen an der Traunban (Wels-Land járás).
Az ORFarról számolt be, hogy a 27 éves, Wels-Land kerületből származó férfi Steinerkirchen felől Sattledt felé tartott, amikor – egyelőre ismeretlen okból – áttért a szembejövő sávba. Ott frontálisan ütközött a 31 éves férfi által vezetett teherautóval.
A sofőr az erős ütközés következtében beszorult a járművébe, és súlyos sérüléseket szenvedett. Miután a helyszínen sürgősségi orvosi ellátásban részesült, mentőhelikopterrel szállították a welsi kórházba.
Osztrák autóbalesetFotók: ORF
