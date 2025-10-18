október 18., szombat

Baleset

1 órája

Súlyosan megsérült a 8-ason busszal ütköző autó sofőrje - helyszíni fotók

Címkék#8-as főút#busz#baleset

Vaol.hu

Ahogy arról korábban a Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján beszámoltunk, súlyos baleset történt a 8-as főúton Ajka és Bakonygyepes között pénteken a kora esti órákban. A tájékoztatás szerint egy személyautó és egy busz ütközött frontálisan. A baleset következtében az autó kigyulladt, egy ember pedig beszorult a roncsok közé.

súlyos baleset történt a 8-as főúton
súlyos baleset történt a 8-as főúton
Forrás: veol.hu

Súlyos baleset történt a 8-as főúton

A veol.hu információi szerint a tüzet a helyszínen tartózkodóknak még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltani. A sérültet a tűzoltók szabadították ki a roncsból, súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrség tájékoztatása szerint a buszon nagyjából 40-en utaztak, akik közül mindenki sértetlenül megúszta a balesetet. A körülményeket vizságálják a hatóságok.

Baleset Bük és Bő között

Vas vármegyében pénteken a Bük és Bő közötti mezőgazdasági területen történt baleset. Magasfeszültségű oszlopot döntött ki egy traktor, a vezetékek pedig a járműre zuhantak.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
