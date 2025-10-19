Súlyos baleset történt a Balatonnál: két motoros és egy autó ütközött, mentőhelikopter érkezett

Súlyos baleset történt vasárnap a délutáni órákban a Balatonnál.

Súlyos baleset a Balatonnál

Forrás: MW/archív

A veol.hu a Katasztrófavédelem közlése alapján arról számolt be, egy személyautó és két motoros szenvedett balesetet a 7-es főúton, Zamárdi és Siófok határában. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak.