október 19., vasárnap

Nándor névnap

Baleset

Súlyos baleset történt a Balatonnál: két motoros és egy autó ütközött, mentőhelikopter érkezett

Címkék#Siófok#Zamárdi#baleset

Súlyos baleset történt vasárnap a délutáni órákban a Balatonnál.

Forrás: MW/archív

A veol.hu a Katasztrófavédelem közlése alapján arról számolt be, egy személyautó és két motoros szenvedett balesetet a 7-es főúton, Zamárdi és Siófok határában. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a hatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak.

