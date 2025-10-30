Baleset
Fiatal biciklist ütöttek el, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre
Súlyos baleset történt Dunaszigeten, mentőhelikopter is érkezett.
A kisalfold.hu információi szerint súlyos baleset történt szerdán napközben. Egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután Dunaszigeten.
Mentőhelikopter érkezett a súlyos baleset sérültjéhez
A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta társlapunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.
Nemrég egy hasonlóan súlyos balesetről számoltunk be, ami a Dunántúlon, Sopronban történt. Ott szintén egy fiatal lányhoz érkezett mentőhelikopter.
