Fiatal biciklist ütöttek el, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre

A kisalfold.hu információi szerint súlyos baleset történt szerdán napközben. Egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután Dunaszigeten.

Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter.

Forrás: VN-arvhív

Mentőhelikopter érkezett a súlyos baleset sérültjéhez

A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta társlapunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Nemrég egy hasonlóan súlyos balesetről számoltunk be, ami a Dunántúlon, Sopronban történt. Ott szintén egy fiatal lányhoz érkezett mentőhelikopter.