október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Fiatal biciklist ütöttek el, mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre

Címkék#súlyos baleset#mentőhelikopter#baleset

Súlyos baleset történt Dunaszigeten, mentőhelikopter is érkezett.

Vaol.hu

A kisalfold.hu információi szerint súlyos baleset történt szerdán napközben. Egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután Dunaszigeten.

Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter.
Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter.
Forrás: VN-arvhív

Mentőhelikopter érkezett a súlyos baleset sérültjéhez

A balesettel kapcsolatban az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta társlapunkat, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak légi úton kórházba.

Nemrég egy hasonlóan súlyos balesetről számoltunk be, ami a Dunántúlon, Sopronban történt. Ott szintén egy fiatal lányhoz érkezett mentőhelikopter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu