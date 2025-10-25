október 25., szombat

Baleset

1 órája

Súlyos baleset a 84-es főút közelében: gyermek is van a sérültek között, több mentőhelikoptert riasztottak

A szomszédos Veszprém vármegyében történt borzasztó baleset.

Vaol.hu

Súlyos balesetről számolt be az Ajkamentők közösségi oldalán. Mint írják, a 84-es főút közelében fekvő, Veszprém vármegyében található, Nemeshanyban történt a durva baleset, ahol egy BMW fának és kerítésnek ütközött. Az autóban hárman utaztak, a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. 

Súlyos baleset
Súlyos baleset történt a szomszéd megyében, egy édesanya és gyermeke is a sérültek között van
Forrás: Facebook/Ajkamentők

A súlyos balesethez több mentőhelikopter is érkezett

Kiderült, a helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Helyszíni ellátás és stabilizálás után egy főt mentőhelikopterrel Győrbe, két főt Veszprémbe szállítottak további kórházi ellátásra.

Pénteken késő este Vas vármegyében is súlyos baleset történt

Ahogy arról beszámoltun, pénteken este egy szlovén rendszámú Mercedes pótkocsis teherautó haladt a 86-os főúton Körmend felől Szombathely irányába, amikor a jármű Balogunyom közelében egy jobbra ívelő kanyarban teljesen egyenesen haladt tovább. A szerelvény lehajtott az útról egy töltésen, majd az oldalára borulva egy bicikliúton állt meg. A teherautó vezetője a balesetben életveszélyesen megsérült, utasa (váltótársa) súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettejüket a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

 

 

 

