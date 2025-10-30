Baleset
44 perce
Súlyos baleset történt Kenyeri és Rábakecöl között
Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es út 24-es kilométeréhez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
