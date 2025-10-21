Súlyos baleset: magasból zuhant le egy lány Sopronban - fotók

Súlyos baleset történt kedd kora délután Sopronban. Mentőhelikopter is érkezett a sérülthöz, ami a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe - számot be az esetről a kisalfold.hu.

A súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett a fiatal lányhoz.

Forrás: kisalfold.hu

A Súlyos baleset után a győri Petz-kórházba szállították a lányt

Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa a Kisalföld megkeresésére elmondta, hogy a sérült egy 17 éves lány, aki magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba szállították.

A portál információi szerint a lányt mélyaltatásban tartják. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

