Baleset

Súlyos baleset: magasból zuhant le egy lány Sopronban - fotók

Súlyos baleset történt kedd kora délután Sopronban. Mentőhelikopter is érkezett a sérülthöz, ami a Széchenyi téren szállt le, hogy átvegye a mentőautóval érkező sérültet. Az átemelés hosszú perceket vett igénybe - számot be az esetről a kisalfold.hu.

A súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett a fiatal lányhoz.
A Súlyos baleset után a győri Petz-kórházba szállították a lányt

Csillag Zoltán, a mentők nyugat-dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa a Kisalföld megkeresésére elmondta, hogy a sérült egy 17 éves lány, aki magasból esett le, és súlyos koponyasérülést szenvedett. Az életveszélyes állapotban lévő fiatal beteget Győrbe, az idegsebészeti központba szállították. 

A portál információi szerint a lányt mélyaltatásban tartják. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

