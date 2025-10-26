Tízen megsérültek, egy gyermeket kellett újraéleszteni az M1-esen történt balesetben

Egy feltorlódott sort előzött ki egy türelmetlen sofőr az M1-es autópályán még pénteken, amikor egy kisbusszal ütközött. A súlyos baleset az országhatár felé vezető oldalon történt.

Forrás: Tények

Gyermekek is megsérültek a súlyos balesetben

Társportálunk, a kisalfold.hu a Mentőszolgálattól megtudta, 15 mentőegység indult a helyszínre, köztük gyermekrohamkocsi is. Két gyermek életveszélyesen megsérült, egy gyermeket újra kellett éleszteni. Rajtuk kívül 5 felnőtt súlyos, 3 pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

