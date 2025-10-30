50 perce
Mentőhelikopter szállt le a dunántúli kisváros egyik utcájában - fotó
Súlyos baleset történt csütörtökön a szomszédos vármegyében, amihez mentőhelikoptert is kellett riasztani.
Egyik baleset következik a másik után a szomszédos vármegyében. A veol.hu legfrissebb információi szerint, csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában súlyos baleset történt. Egy középkorú férfi közlekedett robogójával, amikor eddig ismeretlen okból elesett.
Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter
Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, a férfi sérülései miatt mentőhelikoptert is riasztottak, hogy mielőbb kórházba szállíthassák. A mentés és helyszínelés idejére a rendőrség lezárta a Korona utca érintett szakaszát, a forgalmat elterelik. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
Nemrég arról beszámoltunk be, hogy egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután, akihez szintén mentőhelikoptert kellett riasztani.
