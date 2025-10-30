Mentőhelikopter szállt le a dunántúli kisváros egyik utcájában - fotó

Egyik baleset következik a másik után a szomszédos vármegyében. A veol.hu legfrissebb információi szerint, csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában súlyos baleset történt. Egy középkorú férfi közlekedett robogójával, amikor eddig ismeretlen okból elesett.

Mentőhelikopter szállt le az utcán a súlyos balesethez.

Forrás: veol.hu/ Haraszti Gábor

Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter

Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, a férfi sérülései miatt mentőhelikoptert is riasztottak, hogy mielőbb kórházba szállíthassák. A mentés és helyszínelés idejére a rendőrség lezárta a Korona utca érintett szakaszát, a forgalmat elterelik. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.

Nemrég arról beszámoltunk be, hogy egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután, akihez szintén mentőhelikoptert kellett riasztani.