október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

54 perce

Mentőhelikopter szállt le a dunántúli kisváros egyik utcájában - fotó

Címkék#robogós#mentőhelikopter#baleset

Súlyos baleset történt csütörtökön a szomszédos vármegyében, amihez mentőhelikoptert is kellett riasztani.

Vaol.hu

Egyik baleset következik a másik után a szomszédos vármegyében. A veol.hu legfrissebb információi szerint, csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában súlyos baleset történt. Egy középkorú férfi közlekedett robogójával, amikor eddig ismeretlen okból elesett.

Mentőhelikopter szállt le az utcán a súlyos balesethez.
Mentőhelikopter szállt le az utcán a súlyos balesethez.
Forrás: veol.hu/ Haraszti Gábor

Súlyos balesethez érkezett mentőhelikopter

Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, a férfi sérülései miatt mentőhelikoptert is riasztottak, hogy mielőbb kórházba szállíthassák. A mentés és helyszínelés idejére a rendőrség lezárta a Korona utca érintett szakaszát, a forgalmat elterelik. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.

Nemrég arról beszámoltunk be, hogy egy kerékpáros fiatal lányt ütött el egy autós szerda délután, akihez szintén mentőhelikoptert kellett riasztani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu