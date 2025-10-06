október 6., hétfő

Baleset

1 órája

Újra kellett éleszteni a 16 éves robogóst az ausztriai balesetben

Szombat este történt súlyos baleset a B70-esen, Ausztriában. Az ORF cikke szerint frontálisan ütközött egy robogós és egy személyautó. A 16 éves robogós olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen újra kellett éleszteni, az autó 17 éves sofőrje nem sérült meg a balesetben.

Forrás: ORF

A baleset este hat óra környékén történt. A rendőrség közlése szerint a robogós egy beláthatatlan kereszteződésből akart kihajtani a B70-es útra, amikor a 17 éves sofőr által vezetett autóval ütközött. A szembejövő forgalom miatt az autós már nem tudott kitérni, elkerülhetetlen volt a frontális ütközést. A 16 éves robogóst az ütközés ereje átrepítette az autó fölött és az út szélére zuhant.

A beszámolók szerint már a segélyhívás során kiderült, hogy a fiúnak leállt a keringése, a mentésirányító telefonon keresztül kezdte instruálni a segítségnyújtókat, miközben mentőhelikoptert is indítottak a helyszínre.

A sérültet a helyszínen sikerült stabilizálni, így életveszélyes sérülésekkel a grazi egyetemi klinika gyermektrauma-központjába szállítottuk

 – közölte Marcel Hausegger, a Vöröskereszt szóvivője.

Mivel a fiút a helyi mentő- és tűzoltóegységek személyesen is ismerték, a baleset után krízisintervenciós csapat is érkezett a helyszínre, hogy foglalkozzanak a családdal és a mentésben részt vevőkkel. A mentés idejére a B70-es út teljes szélességében le volt zárva.

