Kórházba szállították

1 órája

Súlyos közlekedési baleset - Álló kamionnak ütközött egy autó (frissítve + fotók)

Címkék#csepreg#baleset#rendőrség#személygépkocsi

Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt pénteken, Csepregen.

Vaol.hu

Súlyos közlekedési baleset történt pénteken: Csepregen egy személygépkocsi egy külföldi felségjelzésű parkoló nyergesvontató pótkocsijának ütközött pénteken délután. Az autóban csak a sofőr utazott, őt a kiérkező csepregi egység kiemelte a járműből, a mentőszolgálat pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállította. A járművet áramtalanították. A káreset felszámolása közben félpályán haladhatott a forgalom - közölte a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság. 

Forrás: Csepreg ÖT

A Súlyos közlekedési balesethez vonult:

Csepreg ÖT I-es, mentőszolgálat, rendőrség, büki ÖTE 3 fővel, közútkezelő.

 

