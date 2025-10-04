Kórházba szállították
1 órája
Súlyos közlekedési baleset - Álló kamionnak ütközött egy autó (frissítve + fotók)
Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt pénteken, Csepregen.
Súlyos közlekedési baleset történt pénteken: Csepregen egy személygépkocsi egy külföldi felségjelzésű parkoló nyergesvontató pótkocsijának ütközött pénteken délután. Az autóban csak a sofőr utazott, őt a kiérkező csepregi egység kiemelte a járműből, a mentőszolgálat pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállította. A járművet áramtalanították. A káreset felszámolása közben félpályán haladhatott a forgalom - közölte a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság.
A Súlyos közlekedési balesethez vonult:
Csepreg ÖT I-es, mentőszolgálat, rendőrség, büki ÖTE 3 fővel, közútkezelő.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre