Vonultak a tűzoltók - Szén-monoxid-érzékelő jelzett a vasi faluban

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő tegnap délután Halogyon, egy Petőfi utcai családi ház szobájában. A jelzés idején a helyiségben egy cserépkályha üzemelt. A körmendi hivatásos tűzoltók méréseket végeztek az ingatlanban, mérőműszereik azonban nem mutatták ki a szén-monoxid jelenlétét a levegőben. A tűzoltók felhívták a lakók figyelmét a rendszeres szellőztetés fontosságára, valamint a helyszínre kérték a kéményseprőket. Az eset során nem sérült meg senki.