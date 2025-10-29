Szomorú fordulat: tényleg utcára kerül a szombathelyi tűz egyik károsultja

- Egész nap kerestem a kiadó albérleteket, kerestem bármi olyant, ahol ellakhatok – kezdte Vass Ferencné, a szombathelyi tűz egyik károsultja. - Öten lettünk fedél nélkül, de négyüknek sikerült megoldani a lakhatást: haza-, vagy rokonokhoz költöztek. Az elmúlt pár napban szívességből volt hol lennem, de innen költöznöm kell. A tűz után a lányomnak köszönhetően új bútorokat kaptam, a hűtőm is tele élelmiszerrel, de könnyen lehet, nem lesz tető a fejem felett.

Szombathelyi tűz: Vass Ferencné (jobbra) lakhatása egyelőre nem megoldott.

Fotó: Cseh Gábor

Vass Ferencné az mondta, bármilyen lakhatási segítséget szívesen elfogad. Bízik benne, akad egy olyan jó szándékú ember Vas vármegyéből, aki befogadja őt. Mindezt nem ingyen kéri, rendelkezik akkora összegű készpénzzel hogy kifizesse az előleget.

Vass Ferencné telefonszáma: 30/102-7333

Szombathelyi tűz: az előzmények

Ahogy arról október közepén írtunk, egy kétszintes háznál csaptak fel a lángok Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a helyszínen három város tűzoltói, közel 30 fő küzdött a lángok megfékezésén.