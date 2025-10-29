október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új fejlemények

1 órája

Szomorú fordulat: tényleg utcára kerül a szombathelyi tűz egyik károsultja

Címkék#Szombathely#terjedelem#katasztrófavédelem#utca#készpénz

A Bethlen Gábor utcában teljesen kiégett az egyik ház. A szombathelyi tűz károsultjai közül négyen megoldották a lakhatásukat, a gondnak, Vass Ferencé azonban nem tudja, hol tölti a szerda éjszakát.

Horváth László

- Egész nap kerestem a kiadó albérleteket, kerestem bármi olyant, ahol ellakhatok – kezdte Vass Ferencné, a szombathelyi tűz egyik károsultja. - Öten lettünk fedél nélkül, de négyüknek sikerült megoldani a lakhatást: haza-, vagy rokonokhoz költöztek. Az elmúlt pár napban szívességből volt hol lennem, de innen költöznöm kell. A tűz után a lányomnak köszönhetően új bútorokat kaptam, a hűtőm is tele élelmiszerrel, de könnyen lehet, nem lesz tető a fejem felett. 

szombathelyi tűz
Szombathelyi tűz: Vass Ferencné (jobbra) lakhatása egyelőre nem megoldott.
Fotó:  Cseh Gábor

Vass Ferencné az mondta, bármilyen lakhatási segítséget szívesen elfogad. Bízik benne, akad egy olyan jó szándékú ember Vas vármegyéből, aki befogadja őt. Mindezt nem ingyen kéri, rendelkezik akkora összegű készpénzzel hogy kifizesse az előleget.

Vass Ferencné telefonszáma: 30/102-7333

Szombathelyi tűz: az előzmények

Ahogy arról október közepén írtunk, egy kétszintes háznál csaptak fel a lángok Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a helyszínen három város tűzoltói, közel 30 fő küzdött a lángok megfékezésén.  

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu