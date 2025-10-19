Volt, aki az ablakon át menekült: megszólaltak a lakók a szombathelyi tűz után - videó

Ahogy arról szombaton írtunk, egy kétszintes háznál csaptak fel a lángok Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a helyszínen három város tűzoltói, közel 30 fő küzdött a lángok megfékezésén. Nem sokkal délután 1 óra után kiadott tájékoztatás szerint a tetőt megbontva, három vízsugárral dolgozva sikerült megakadályozni a tüzet, azonban az épületben komoly károk keletkeztek. Azt, hogy pontosan mi okozta a szombathelyi tűzesetet, a Katasztrófavédelem vizsgálja.

A szombathelyi tűz egy kétszintes társasházban keletkezett.

Forrás: Wolf Ferenc

Szombathelyi tűz: vizsgálja a keletkezés okát a Katasztrófavédelem

Két szintes háznak a kapuszínében keletkezett Szombathelyen a Bethlen Gábor utcában, a lángok a padlástérre, valamint az épület tetőszerkezetére is átterjedtek. A lakók, amíg a tűzoltók kiérkezése előtt időben elhagyták az ingatlanokat. A tűzeset helyszínére közel 30 tűzoltó érkezett.

- mondta el a Tényeknek Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az információk a szerint tűz keletkezésekor a Bethlen utcai társasházban sokan tartózkodtak. A házban nagyjából 8-10 albérlő lakik, volt aki az ablakon menekült ki.

Kiszerettem volna menni az ajtón, láttam a füstöt és inkább ugrottam az ablakon.

- mondta a Tényeknek az egyik ott lakó férfi.

A ház gondnoka sokkos állapotban nyilatkozott,

Telefonált a nagylányom, hogy „segítség, segítség, ég a ház”. Felhívott a földszinti fiú is.

A rémült családanya remegett, csaknem elájult az idegességtől, mint kiderült, néhány héttel ezelőtt is kigyulladt a ház, csak akkor sikerült idejében elfojtani a lángokat. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, egy középkorú nőt szállítottak kórházba.