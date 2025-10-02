Több helyre is egyidőben száguldottak a szombathelyi tűzoltók

Csütörtökön délután Szombathelyen a Nádasdy utcába vonultak a szombathelyi tűzoltók, ahol az egyik ház tetején mozdult meg több cserép, majd az utcára esett. A tűzoltók megszűntették a balesetveszélyt a helyszínen.

Tűzoltók a szombathelyi Nádasdy utcában

Fotó: Horváth Balázs

Ezzel egyidőben a szombathelyi Malom utából is bejelentés érkezett, ahol egy szén-monoxid-érzékelő riasztott egy lakás fürdőszobájában. A kiérkező tűzoltók méréseket végeztek, de úgy tudjuk, hogy a készülék nem mutatta ki veszélyes gáz jelenlétét a helyiségben.