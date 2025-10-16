2 órája
210-nel rohant a kamion alá - Szörnyethalt a 29 éves férfi
Egy 29 éves felső-stájerországi férfi szerda este vesztette életét egy hátulról történő ütközésben a Brucker Schnellstraßén (S6). Olyan nagy sebességgel ütközött egy előtte haladó teherautóval, hogy autója beszorult a félpótkocsi alá, és szörnyethalt.
Körülbelül kedden éjszaka egy 57 éves szlovén férfi egy nyerges vontatóval közlekedett az ausztriai S6-os úton St. Michael felé. Röviddel a Bruck-alagút előtt a 29 éves Bruck-Mürzzuschlag járásbeli férfi autójával szinte fékezés nélkül belehajtott a teherautó hátuljába. A személyautó vezetője szörnyethalt - közölte az ORF.
Szörnyethalt - A kamionsofőr azt hitte, defektet kapott a gumi
Az autó ezután a félpótkocsi hátulja alá csúszott és elakadt. A teherautó sofőrje először azt hitte, hogy defektet kapott a gumiabroncs, ezért megállt, hogy kivizsgálja a helyzetet. Aztán észrevette, hogy az autó beszorult a pótkocsi alá.
A baleset következtében a sofőr halálos sérüléseket szenvedett. A tűzoltóknak csak 45 perc elteltével sikerült kimenteniük a 29 éves férfit a roncsokból. Az ausztriai rendőrség szerint az autó sebességmérőjének mutatója 210 km/h-nál beragadt.