Helyi kék hírek
1 órája
Teljes terjedelemben ég egy melléképület
A tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat Rábapatyon.
Kigyulladt egy melléképület Rábapatyon, a Katona József utcában. A mintegy hatvan négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében ég. A sárvári hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.
