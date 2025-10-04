október 4., szombat

Teljes terjedelemben ég egy melléképület

A tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat Rábapatyon.

Kigyulladt egy melléképület Rábapatyon, a Katona József utcában. A mintegy hatvan négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében ég. A sárvári hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat - közölte a katasztrófavédelem.

