Tíz éve eltűnt osztrákok autója került elő

Tíz éve keresett osztrákok autója került elő szerdán egy apadó dél-csehországi víztározóból, a tóból kihúzott gépkocsiban emberi maradványokat is találtak.

MTI

A lipnói víztározóból szerda délután kiemelt osztrák rendszámú autó két, tíz éve eltűnt osztrák férfi ügyéhez köthető - közölték a cseh hatóságok. A cseh hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a gépkocsiban talált emberi maradványok egy vagy több személy testrészei-e. Egyelőre csak annyit tudni, hogy az autó az egyik keresett férfi nevén volt.

Az autót Cerna v Posumavi településen, egy kompkikötőnél találták meg a tóban gyakorlatozó katonák, mintegy húsz méterre a parttól. A Moldva (Vltava) folyón az osztrák határ közelében kialakított tározó vízszintje jelenleg rendkívül alacsony a csapadékhiány miatt, ez hozzájárulhatott a 10 éve keresett autó előkerüléséhez - közölte a rendőrség. A haláleset körülményei még felderítésre várnak.

