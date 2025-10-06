1 órája
Tömegbaleset történt az egyik dunántúli úton: hat autó karambolozott - fotó
Oroszlány és Környe között történt a durva baleset, több mentő és tűzoltó érkezett a helyszínére.
Tömegbaleset történt hétfőn délután Komárom-Esztergom vármegyében: hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt – írta a kemma.hu az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomán.
Tömegbaleset: durva karambol, könnyebb sérülések
A kemma.hu az Orszgos Mentőszolgálattól azt a tájékoztatást kapta, hogy egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A Komárom-Esztergom vármegyei portál helyszíni beszámolóját fotókkal ITT találja!
