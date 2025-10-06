október 6., hétfő

Baleset

24 perce

Tömegbaleset történt az egyik dunántúli úton: hat autó karambolozott - fotó

Címkék#baleset#karambol#tömegbaleset

Oroszlány és Környe között történt a durva baleset, több mentő és tűzoltó érkezett a helyszínére.

Vaol.hu

Tömegbaleset történt hétfőn délután Komárom-Esztergom vármegyében: hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt – írta a kemma.hu az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomán.

Tömegbaleset történt Komárom-Esztergom vármegyében
Tömegbaleset történt Komárom-Esztergom vármegyében
Forrás: kemma.hu

Tömegbaleset: durva karambol, könnyebb sérülések

A kemma.hu az Orszgos Mentőszolgálattól azt a tájékoztatást kapta, hogy egy 50 év körüli nőt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. 

A Komárom-Esztergom vármegyei portál helyszíni beszámolóját fotókkal ITT találja!

 

 

