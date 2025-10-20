1 órája
Trabanttal a halálba - A vádlott szerint önhibáján kívül lett ittas
A Vas Népe 1992. október 1-jei számában tudósított arról, hogy a Vas Megyei Bíróság M. Szabolcs ügyét tárgyalta: két fiatal lelte halálát a Szombathelytől Kőszeg felé vezető úton. A fiatalember ugyanilyen típusú autóval hajtott útmenti fának 1991 júniusában ugyanazon a szakaszon. A Szombathelyi Városi Bíróság halált okozó ittas járművezetés miatt ítélte el a vádlottat. Három év börtönt kapott, a járművezetéstől öt évre tiltották el.
M. Szabolcsot munkahelyén hívta fel K. A., hogy ruccanjanak ki este Kőszegre. A vádlott motorral ment volna, de megkérték, hogy üljön be a Trabant combiba, mert K. A. inni szeretne. Este felvettek egy lányt és egy fiúismerősüket is. Először Lukácsházán álltak meg. Innen a fiú és a lány egy másik autóval, míg K. A és M. Szabolcs a Trabanttal utazott Kőszegre. A Várpresszóban voltak éjfélig. Innen ismét egy autóba ültek. A halálos baleset hazafelé történt. Egyenes úton, jó látási viszonyok között jobbra tért le az autó és fának ütközött. A jobb oldalon ülő lány és fiú a helyszínen meghalt. A kocsi tulajdonosa maradandó károsodással járó sérülést szenvedett, a sofőr, M. Szabolcs karcolásokkal megúszta. A baleset után két órával 0,08 ezrelékes véralkoholszintet mértek a vádlottnál.
A vádlott az első kihallgatáskor, a kórházban azt mondta, hogy társának hányingere volt, ezért fordult hátra. Ezután tért le az útról. A nyomozás és a tárgyalás során azt hangoztatta, hogy defektet kapott a jobb első kerék. Ezt a szakértők megcáfolták. A baleset után felfújták a gumit, amely több napig nem eresztett le. A levegő az ütközés következtében távozott a szelepen keresztül. A sodródási nyomok sem támasztották alá ezt a verziót. A látható nyomok hirtelen jobbra kormányzástól származnak.
A vádlott azt állította, hogy önhibáján kívül került alkoholos állapotba.
Elismerte ugyan, hogy még Szombathelyen, az egyik presszóban sört és unicumot ivott, de azután nem fogyasztott szeszes italt. Szerinte Kőszegen önthettek almafélébe vodkát. Az orvosszakértő véleménye jelentősen eltért ettől. Ha valóban becsempészték a röviditalt az almalébe, akkor annak legalább másfél decinek kellett lennie ahhoz, hogy a baleset után 0,85 ezrelékes véralkoholszintet mérjenek. Ezt a mennyiséget három deci almalével vegyítve nem lehet észrevétlenül lehajtani. M. Szabolcs a baleset után autószerelőkkel vizsgáltatta meg a járművet. Véleményüket a bíróság nem vette figyelembe, hiszen ők nem hivatalos szakértők.
Trabant: rozsdás volt az autó
Egy szakértői véleményt is hozott a vádlott. Eszerint olyan rozsdás volt az autó, hogy azzal közúti forgalomban nem lehetett volna közlekedni. A színes fényképet nézve a bíróság által felkért műszaki szakértő is elismerte a látottakat. Felhívta azonban a figyelmet, hogy a bontóban készült felvétel a baleset után készült. Ezért a darabolás során is korrodálódhatott az alváz.
A városi bíróság a büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként a vádlott fiatal felnőtt korát vette figyelembe. Ezzel szemben állt a vezetési gyakorlatlanság (1990-ben szerzett jogosítványt és csak néhány ezer kilométert vezetett), az alkoholfogyasztás és a többszöri, súlyos KRESZ-szabályszegés. Ennek alapján szabta ki a hároméves büntetést.
A fellebviteli bíróság alaposan tanulmányozta az iratokat, meghallgatta a védelem álláspontját. Újabb bizonyítási eljárást az ügyben nem rendelt el, mert a városi bíróság az előző tárgyalás során minden lényeges körülményre fényt derített, így nem látott lehetőséget arra sem, hogy büntetést enyhítsék.
