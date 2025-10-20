Trabanttal a halálba - A vádlott szerint önhibáján kívül lett ittas

M. Szabolcsot munkahelyén hívta fel K. A., hogy ruccanjanak ki este Kőszegre. A vádlott motorral ment volna, de megkérték, hogy üljön be a Trabant combiba, mert K. A. inni szeretne. Este felvettek egy lányt és egy fiúismerősüket is. Először Lukácsházán álltak meg. Innen a fiú és a lány egy másik autóval, míg K. A és M. Szabolcs a Trabanttal utazott Kőszegre. A Várpresszóban voltak éjfélig. Innen ismét egy autóba ültek. A halálos baleset hazafelé történt. Egyenes úton, jó látási viszonyok között jobbra tért le az autó és fának ütközött. A jobb oldalon ülő lány és fiú a helyszínen meghalt. A kocsi tulajdonosa maradandó károsodással járó sérülést szenvedett, a sofőr, M. Szabolcs karcolásokkal megúszta. A baleset után két órával 0,08 ezrelékes véralkoholszintet mértek a vádlottnál.

Trabant: három év börtönt kapott a sofőr

A vádlott az első kihallgatáskor, a kórházban azt mondta, hogy társának hányingere volt, ezért fordult hátra. Ezután tért le az útról. A nyomozás és a tárgyalás során azt hangoztatta, hogy defektet kapott a jobb első kerék. Ezt a szakértők megcáfolták. A baleset után felfújták a gumit, amely több napig nem eresztett le. A levegő az ütközés következtében távozott a szelepen keresztül. A sodródási nyomok sem támasztották alá ezt a verziót. A látható nyomok hirtelen jobbra kormányzástól származnak.

A vádlott azt állította, hogy önhibáján kívül került alkoholos állapotba.

Elismerte ugyan, hogy még Szombathelyen, az egyik presszóban sört és unicumot ivott, de azután nem fogyasztott szeszes italt. Szerinte Kőszegen önthettek almafélébe vodkát. Az orvosszakértő véleménye jelentősen eltért ettől. Ha valóban becsempészték a röviditalt az almalébe, akkor annak legalább másfél decinek kellett lennie ahhoz, hogy a baleset után 0,85 ezrelékes véralkoholszintet mérjenek. Ezt a mennyiséget három deci almalével vegyítve nem lehet észrevétlenül lehajtani. M. Szabolcs a baleset után autószerelőkkel vizsgáltatta meg a járművet. Véleményüket a bíróság nem vette figyelembe, hiszen ők nem hivatalos szakértők.

Trabant: rozsdás volt az autó

Egy szakértői véleményt is hozott a vádlott. Eszerint olyan rozsdás volt az autó, hogy azzal közúti forgalomban nem lehetett volna közlekedni. A színes fényképet nézve a bíróság által felkért műszaki szakértő is elismerte a látottakat. Felhívta azonban a figyelmet, hogy a bontóban készült felvétel a baleset után készült. Ezért a darabolás során is korrodálódhatott az alváz.