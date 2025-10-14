Döbbenet, ami Ausztriában zajlik: most egy 63 éves gazda halt meg marhatámadásban

Ezúttal Tirolban történt tragédia, egy 63 éves gazda vesztette életét, miután egy bika rátámadt.

Ezúttal Tirolban történt tragédia

Fotó: tanja_riedel - stock.adobe.com / Forrás: Kronen Zeitung

Tragédia a tiroli legelőn

A férfi testvérével két tehenet és egy bikát hajtott ki a legelőre Pfundsban. Miután az állatok a helyükre kerültek, a gazda testvére visszament a faluba, hogy elhozzon valamit, ez idő alatt történt a halálos baleset. A 63 éves gazda testvére nagyjából este 19 óra 50 perc környékén ért vissza a legelőhöz, azonban sehol sem látta a bátyját. Rögtön keresni kezdte, nem sokkal később mozdulatlanul talált rá a földön fekve.

A rendőrség beszámolója szerint

Bár a kiérkező mentőcsapat mindent megtett, a férfi a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

A hatósági vizsgálat szerint a férfit a legelőre terelt bika támadta meg, ekkor szerezte a halálos sérüléseket. Mivel az állat továbbra is agresszíven viselkedett, veszélyeztette a mentésben résztvevőket is, állatorvossal egyeztetve egy vadász kilőtte.

Döbbenet: sorra szedik áldozataikat a felbőszült patások Ausztriában

Júliusban számoltunk be portálunkon egy esetről, amely során négy német turistára támadt rá egy tehén Ausztriában. Ők a karintiai Glödnitzben este nyolc óra körül sétáltak egy kerítéssel elzárt legelő mellett, ahol hat tehén és egy borjú tartózkodott, mikor egyszer csak az egyik tehén átugrott a kerítésen és nekik rontott. Szeptemberben tragédia rázta meg Ausztriát, egy bécsi házaspárt támadott meg egy tehéncsorda, miközben kutyájukkal túráztak Ramsau am Dachsteinben, a 85 éves férfi röviddel a támadás után meghalt a kórházban. Szeptember közepén pedig arról írtunk, Eggersdorfban egy tehén támadott és sebesített meg egy gazdát. Az eset egy istállóban történt. A tehén szarvaival combon szúrta a nőt.