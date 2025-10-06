Ittas sofőr csapódott fának Ausztriában, a 17 éves utasa a helyszínen elhunyt - fotók

Tragédia történt szombaton hajnalban Ferschnitzben, Alsó-Ausztriában. Egy átmulatott este után hazafele tartott a négy fiatalból álló társaság, az autó lesodródott az útról és két fának is neki csapódott, az egyik utas a helyszínen életét vesztette.

Fotó: Freiwillige Feuerwehr St.Georgen/Ybbsfelde / Forrás: Kronen Zeitung

Tragikus baleset rázta meg a mindössze 1900 fős Ferschnitz városát. A négy helybéli fiatal valószínűleg hazafelé tartott egy átmulatott este után, amikor az autót vezető 18 éves fiú egy enyhe kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett. A kocsi először egy fának csapódott, majd az ütközés erejétől megpördült és egy másik fát is eltalált.

A Kronen Zeitung információi szerint a sofőr és az egyik 15 éves utas sértetlenül megúszták a balesetet, a másik két fiatalt a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a roncsok közül, ami rendkívül megterhelő volt nekik is, mivel sok fiatal tűzoltó ismerte az áldozatokat a városból.

Számukra ez különösen nehéz bevetés volt

– mondta Gottfried Schuller, a St. Georgen am Ybbsfelde-i tűzoltóság szóvivője.

Az anyósülésen utazó 18 éves fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, a másik roncsba szorult, 17 éves utas életét azonban már nem tudták megmenteni, az újraélesztés ellenére a helyszínen elhunyt.

A tragédia után a település polgármestere Michael Hülmbauert is megszólalt:

Olyan rendes, fiatal srác volt, mindenki szerette

– mondta megtörten.

Mint kiderült, a rendőrség szerint a sofőrnél a helyszíni vizsgálatoknál jelzett az alkoholszonda, ittasan ült a volán mögött, ráadásul jogosítványa sem volt. Az, hogy kié volt az autó, jelenleg még vizsgálja a rendőrség.