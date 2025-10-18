Teljes terjedelmében égett egy kétszintes családi ház Szombathelyen - helyszíni fotók - frissítve

Frissítés:

A Katasztrófavédelem 13 óra után nem sokkal arról tájékoztatott, hogy eloltották a lángokat a Bethlen Gábor utcai tűz helyszínén. A kétszintes ingatlan teljes terjedelmében égett. A szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók megbontották az épület tetőszerkezetét, majd három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatokat a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Korábban írtuk:

Kigyulladt egy kétszintes családi ház szombaton a déli órákban Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral küzdöttek a lángok ellen. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.