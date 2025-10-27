október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

58 perce

Macskákat mentettek meg a tűzoltók a lakástűzből

Címkék#macska#társasház#láng

Konyhában csaptak fel a lángok vasárnap reggel egy osztrák lakásban.

Vaol.hu
Macskákat mentettek meg a tűzoltók a lakástűzből

Forrás: ORF

Tűz ütött ki egy bregenzi lakás konyhájában vasárnap reggel - írta meg az ORF.

Tűz ütött ki egy bregenzi lakás konyhájában vasárnap reggel
Tűz ütött ki egy bregenzi lakás konyhájában vasárnap reggel
Forrás: ORF

Tűz ütött ki egy bregenzi lakás konyhájában vasárnap reggel

A rendőrség tájékoztatása szerint a társasházat ellepte a füst, 112 lakót kellett evakuálni ebből és egy szomszédos épületből is. A tűzoltók az egyik erkélyen három macskára lettel figyelmesek, és miután meggyőződtek arról, hogy az épületben már nincsenek emberek, a macskák segítségére siettek. A négylábúak a tűz elől menekülve az erkélyre szaladtak, itt egy biztonsági háló miatt szerencsére nem tudtak kiugrani az emeletről. A macskákért végül felmentek a tűzoltók, és élve hozták ki őket a füstös lakásból. A rendőrség tájékoztatása szerint három ember került kórházba füstmérgezés gyanújával, de mindannyian hamar elhagyhatták a kórházat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu