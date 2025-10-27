Macskákat mentettek meg a tűzoltók a lakástűzből

Tűz ütött ki egy bregenzi lakás konyhájában vasárnap reggel - írta meg az ORF.

Forrás: ORF

A rendőrség tájékoztatása szerint a társasházat ellepte a füst, 112 lakót kellett evakuálni ebből és egy szomszédos épületből is. A tűzoltók az egyik erkélyen három macskára lettel figyelmesek, és miután meggyőződtek arról, hogy az épületben már nincsenek emberek, a macskák segítségére siettek. A négylábúak a tűz elől menekülve az erkélyre szaladtak, itt egy biztonsági háló miatt szerencsére nem tudtak kiugrani az emeletről. A macskákért végül felmentek a tűzoltók, és élve hozták ki őket a füstös lakásból. A rendőrség tájékoztatása szerint három ember került kórházba füstmérgezés gyanújával, de mindannyian hamar elhagyhatták a kórházat.