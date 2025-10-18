Videó a tűzoltók szemszögéből: teljes terjedelmében égett a ház Szombathelyen

Ahogy arról korábban írtunk, egy kétszintes családi háznál csaptak fel a lángok szombaton Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és a körmendi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűzoltók szemszögéből is döbbenetes videó készült, amely bemutatja a vonulás és a helyszínre érkezés pillanatait.

Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből

Forrás: Kovács Krisztián

Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből

Videó: Kovács Krisztián