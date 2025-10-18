Tűzeset
18 perce
Videó a tűzoltók szemszögéből: teljes terjedelmében égett a ház Szombathelyen
Több város tűzoltói oltották a lángokat.
Forrás: Wolf Ferenc
Ahogy arról korábban írtunk, egy kétszintes családi háznál csaptak fel a lángok szombaton Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és a körmendi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűzoltók szemszögéből is döbbenetes videó készült, amely bemutatja a vonulás és a helyszínre érkezés pillanatait.
Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből
Videó: Kovács Krisztián
4 órája
Teljes terjedelmében égett egy kétszintes családi ház Szombathelyen - helyszíni fotók - frissítve
