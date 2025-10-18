október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

18 perce

Videó a tűzoltók szemszögéből: teljes terjedelmében égett a ház Szombathelyen

Címkék#Szombathely#tűzoltók#tűz

Több város tűzoltói oltották a lángokat.

Vaol.hu
Videó a tűzoltók szemszögéből: teljes terjedelmében égett a ház Szombathelyen

Forrás: Wolf Ferenc

Ahogy arról korábban írtunk, egy kétszintes családi háznál csaptak fel a lángok szombaton Szombathelyen, a Bethlen Gábor utcában. Az épület teljes terjedelmében égett, a lángokat a szombathelyi, sárvári és a körmendi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűzoltók szemszögéből is döbbenetes videó készült, amely bemutatja a vonulás és a helyszínre érkezés pillanatait.

Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből
Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből
Forrás: Kovács Krisztián

Háztűz Szombathelyen: videó a tűzoltók szemszögéből

Videó: Kovács Krisztián

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu