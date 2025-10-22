Tűz ütött ki egy üzemi épületben Körmenden

Tűz van egy üzemi épületben Körmenden, a Hegyaljai és a Híd utca kereszteződésének közelében. A körmendi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, több vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre a szentgotthárdi, a szombathelyi és a zalaegerszegi hivatásos egységek is kiérkeztek- számolt be a tűzesetről a Katasztrófavédelem.