51 perce

Felújítás alatt lévő lakáshoz riasztották a tűzoltókat a Rohonci úton

Címkék#mennyezet#Szombathely#város#radiátor#Rohonci út

Illusztráció!

Forrás: MW

Mennyezeten keresztül szivárgott a víz tegnap délután egy első emeleti lakásból az alatta lévő ingatlanba Szombathelyen, a Rohonci úton. A város hivatásos tűzoltói először kopogással próbáltak bejutni az ingatlanba, azonban nem jártak sikerrel. A közös képviselő engedte be a felújítás alatt álló lakásba az egységet. A tűzoltók az átvizsgálása során megállapították, hogy az egyik radiátor ereszt. A tűzoltók kéziszerszámokkal szüntették meg a szivárgást.  A lakásban nem tartózkodott senki, az eset során nem történt sérülés - olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
