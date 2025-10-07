Felújítás alatt lévő lakáshoz riasztották a tűzoltókat a Rohonci úton

Mennyezeten keresztül szivárgott a víz tegnap délután egy első emeleti lakásból az alatta lévő ingatlanba Szombathelyen, a Rohonci úton. A város hivatásos tűzoltói először kopogással próbáltak bejutni az ingatlanba, azonban nem jártak sikerrel. A közös képviselő engedte be a felújítás alatt álló lakásba az egységet. A tűzoltók az átvizsgálása során megállapították, hogy az egyik radiátor ereszt. A tűzoltók kéziszerszámokkal szüntették meg a szivárgást. A lakásban nem tartózkodott senki, az eset során nem történt sérülés - olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.