Tűzoltóautó borult fel: tűzesethez sietett, amikor a baleset történt - videó

Az őrségi tűzoltóautó balesetéhez hasonló káreset történt a hétvégén a Balatonnál is, egy füstölő épülethez siető tűzoltóautó borult fel Siófokon - számolt be róla társportálunk, a sonline.hu.

Tűzoltóautó borult fel

Forrás: sonline.hu

Vonulás közben szenvedett balesetet a tűzoltóautó, amelyet egy füstölő épülethez riasztottak a hétvégén Siófokon. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderült, a vízszállítóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a balesetet szenvedett járműből.

A balesetről videó is készült, IDE kattintva elérhető!

