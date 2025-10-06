október 6., hétfő

Tűzoltóautó borult fel: tűzesethez sietett, amikor a baleset történt - videó

A drámai baleset helyszínén videó is készült.

Az őrségi tűzoltóautó balesetéhez hasonló káreset történt a hétvégén a Balatonnál is, egy füstölő épülethez siető tűzoltóautó borult fel Siófokon - számolt be róla társportálunk, a sonline.hu. 

tűzoltóautó
Tűzoltóautó borult fel
Vonulás közben szenvedett balesetet a tűzoltóautó, amelyet egy füstölő épülethez riasztottak a hétvégén Siófokon. A megyei katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderült, a vízszállítóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a balesetet szenvedett járműből.

A balesetről videó is készült, IDE kattintva elérhető!

Tűzoltóautó borult fel az Őrségben

A meredek lejtőn tükörjégre futott, majd árokba csapódott két személyautó egy önkormányzati úton, az Őrségben. A mentésükre indult tűzoltóautó is megcsúszott a meredeken és felborult még idén januárban. Erről ITT olvashatnak bővebben!

 

