október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Kutyát mentettek a tűzoltók egy lángoló melléképületből Rábapatyon - helyszíni fotók

Címkék#Rábapaty#kutya#láng

Vaol.hu

Teljes terjedelmében égett szombaton reggel egy fa szerkezetű melléképület és a körülötte tárolt lom Rábapatyon, a Katona József utcában. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember és a kutyája tartózkodott. A sárvári hivatásos és a jákfai önkéntes tűzoltók kiékezéséig a tűz által érintett épületben tartózkodó ember elhagyta az ingatlant, a kutyát a tűzoltók hozták ki és adták át a gazdájának. Az egységek több vízsugárral oltották a lángokat, az épületből egy propán-bután gázpalackot is kihoztak. Az oltást követően az egységek kéziszerszámokat használtak az épület megbontásához, munkájukat egy rakodógép is segítette - írja a Katasztrófavédelem oldala.

Kutyát mentettek a tűzoltók Rábapatyon

Fotók: Szuhogyi Szabolcs tű.főtörzszászlós/Sárvár HTP

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu