Kutyát mentettek a tűzoltók egy lángoló melléképületből Rábapatyon - helyszíni fotók

Teljes terjedelmében égett szombaton reggel egy fa szerkezetű melléképület és a körülötte tárolt lom Rábapatyon, a Katona József utcában. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember és a kutyája tartózkodott. A sárvári hivatásos és a jákfai önkéntes tűzoltók kiékezéséig a tűz által érintett épületben tartózkodó ember elhagyta az ingatlant, a kutyát a tűzoltók hozták ki és adták át a gazdájának. Az egységek több vízsugárral oltották a lángokat, az épületből egy propán-bután gázpalackot is kihoztak. Az oltást követően az egységek kéziszerszámokat használtak az épület megbontásához, munkájukat egy rakodógép is segítette - írja a Katasztrófavédelem oldala.