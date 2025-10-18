október 18., szombat

Szárítógépbe szorult egy 13 éves lány Ausztriában, a tűzoltókat kellett hívni

Szokatlan mentésről számoltak be.

Szárítógépbe szorult egy 13 éves lány Ausztriában, a tűzoltókat kellett hívni

Szokatlan riasztásra került sor pénteken este alsó-ausztriai Mödlingben. Szárítógépbe mászott be egy 13 éves lány, aki aztán nem tudott kijönni onnan, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk - számolt be róla az ORF.

Amikor a helyszínre értünk, a lány édesapja már ott volt. Őt értesítette először a pórul járt lány, akinek csak a feje lógott ki a szárítógépből, amit az apja fogott

- nyilatkozta Peter Kolar ORF-nek. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a szárítógépet először áramtalanították, ezután eltávolították a burkolatot, hogy hozzáférjenek a dobhoz. Az akció közben végig igyekezték megnyugtatni a kétségbeesett fiatalt, aki nagyon félt és már zsibbadásra panaszkodott.

Mivel a lány állapota romlani kezdett, egyre inkább zsibbadásra panaszkodott, a szárítógép első borukolatát is eltávolították, így már kitudták emelni a lányt a szárítógépből. Hordágyra helyezték, majd azonnal kórházba szállították. Az, hogy miért mászott be a gépbe, egyelőre tisztázatlan, az is kérdéses, hogy mennyi időt töltött bent, mire segítséget tudott hívni.

