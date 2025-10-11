Újabb karambol a 86-os főúton: személyautó és kisteherautó ütközött össze

Karambolozott egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 86-os főúton, a 8506-os út közelében, Mosonszolnok és Újrónafő között. A személyautó az árokba hajtott és a járműbe a vezetője beszorult, őt a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók emelték ki. A raj áramtalanította a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, egy sávon halad a forgalom - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Nem az az első baleset ma a 86-os főúton: