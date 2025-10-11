október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Újabb karambol a 86-os főúton: személyautó és kisteherautó ütközött össze

Címkék#baleset#karambol#86-os főút

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, egy sávon halad a forgalom.

Vaol.hu
Újabb karambol a 86-os főúton: személyautó és kisteherautó ütközött össze

Karambolozott egy személygépkocsi és egy kisteherautó a 86-os főúton, a 8506-os út közelében, Mosonszolnok és Újrónafő között. A személyautó az árokba hajtott és a járműbe a vezetője beszorult, őt a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók emelték ki. A raj áramtalanította a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, egy sávon halad a forgalom - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Nem az az első baleset ma a 86-os főúton:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu