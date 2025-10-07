A temetőben lett rosszul, újra kellett éleszteni egy közmunkást Zalában

A temetőben lett rosszul egy közmunkás Murakeresztúron - erről a zaol.hu írt. Társportálunk szerint a férfi évek óta dolgozott közmunkásként a településen, a temetőben éppen kettő társával kertészkedtek, amikor rosszul lett. Munkatársai már azután találtak rá, hogy elvesztette az eszméletét, amikor érzékelték, hogy baj van, rögtön megkezdték az újraélesztést és értesítették a mentőket.

Rögtön megkezdték az újraélesztést és értesítették a mentőket

A polgármester, Polgár Róbert beszámolója szerint a nagykanizsai mentők érkeztek a helyszínre, akik egy órán át küzdöttek a férfi életéért, mire stabilizálni tudták, ezután a zalaegerszegi kórházba szállították. A polgármester most friss információkat közölt a férfi állapotáról.

Az 56 éves férfi tegnapelőtt tért magához, már nemcsak eszméleténél van, de beszélni is tudott családtagjaival, akik meglátogatták a kórházban. Nagyon köszönjük a sok jó kívánságot, és hogy gondoltatok rá! Mi is megkönnyebbültünk, hogy túl van az életveszélyen.

- írta a polgármester.

