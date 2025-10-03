Az M1-esre riasztották, útközben autóval ütközött egy tűzoltóautó

A kisalfold.hu számolt be arról, hogy pénteken délelőtt több tűzeset történt Győrben, illetve a város térségében. A két eset után, az M1-es autópályán gyulladt ki egy személyautó. A balesethez siető tűzoltóautó ütközött egy másik autóval a városban.

Útközben autóval ütközött egy tűzoltóautó

Forrás: kisalfold.hu

A portál információi szerint szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje van, ő a személygépkocsiban ült.

