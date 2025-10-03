Baleset
57 perce
Az M1-esre riasztották, útközben autóval ütközött egy tűzoltóautó
Az M1-esen történt autótűzhöz riasztották azt a tűzoltókocsit, amely egy személygépkocsival ütközött össze - írja a kisalfold.hu.
Útközben autóval ütközött egy tűzoltóautó
Forrás: kisalfold.hu
A kisalfold.hu számolt be arról, hogy pénteken délelőtt több tűzeset történt Győrben, illetve a város térségében. A két eset után, az M1-es autópályán gyulladt ki egy személyautó. A balesethez siető tűzoltóautó ütközött egy másik autóval a városban.
A portál információi szerint szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje van, ő a személygépkocsiban ült.
További részletek IDE kattintva érhetők el>>
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre