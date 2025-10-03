október 3., péntek

Baleset

56 perce

Az M1-esre riasztották, útközben autóval ütközött egy tűzoltóautó

Címkék#Győr#m1#tűzeset#autópálya#személygépkocsi

Az M1-esen történt autótűzhöz riasztották azt a tűzoltókocsit, amely egy személygépkocsival ütközött össze - írja a kisalfold.hu.

Vaol.hu
A kisalfold.hu számolt be arról, hogy pénteken délelőtt több tűzeset történt Győrben, illetve a város térségében. A két eset után, az M1-es autópályán gyulladt ki egy személyautó. A balesethez siető tűzoltóautó ütközött egy másik autóval a városban. 

ütközött
A portál információi szerint szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje van, ő a személygépkocsiban ült.

